Alternatieve locatie gevonden voor Frans kampioenschap maandag 6 juli 2020 om 13:44

De Franse wegkampioenschappen worden over een kleine zeven weken gehouden in de plaats Grand-Champ. Daarmee heeft de nationale bond een alternatieve locatie gevonden voor de strijd om de tricolore, nadat Plumelec afzag van de organisatie.

Drie weken geleden werd bekend dat Plumelec afstapte van de organisatie van de titelstrijd. De gemeente zag te veel economische en organisatorische bezwaren en ook waren er zorgen over een nieuwe uitbraak van het coronavirus. Maar de wielerbond weigerde de handdoek te gooien en ging op zoek naar een alternatieve locatie in de regio Morbihan. Die werd gevonden in het plaatsje Grand-Champ, een klein half uurtje rijden ten zuidwesten van Plumelec.

De gemeente met ongeveer 6000 inwoners was in het verleden al etappeplaats in onder meer de Tour de l’Avenir, de Tour de Bretagne en de Trophée Centre Morbihan. De strijd om de Franse driekleur begint op vrijdag 21 augustus met de tijdrit voor mannen en vrouwen tussen Locminé en Grand-Champ. Op zaterdag en zondag worden de wegwedstrijden verreden op een plaatselijke ronde van 18,3 kilometer door de Landes de Lanvaux.

De Franse kampioenschappen worden gehouden van 21-23 augustus.

Programma Franse kampioenschappen 2020 21 augustus

12:46 – tijdrit voor elite-vrouwen (28,4 km)

14:24 – tijdrit voor elite-mannen (43,6 km) 22 augustus

09:00 – wegwedstrijd voor amateurs (164,7 km)

13:45 – wegwedstrijd voor elite-vrouwen (109,8 km) 23 augustus

11:00 – wegwedstrijd voor elite-mannen (237,9 km) parcours

📅 Du 21 au 23 août prochains, la commune de Grand-Champ (Morbihan) accueillera les Championnats de France de cyclisme sur route 2020 !#GrandChamp2020 pic.twitter.com/chNYJun07y — FFC (@FFCyclisme) July 6, 2020