Dylan van Baarle doet mee aan Vuelta a España

Dylan van Baarle rijdt na de Tour de France en het WK in Glasgow ook de Vuelta a España eind augustus. Dat laat de Nederlands kampioen weten in de podcast In Koers met Wout Poels.

Van Baarle stond aan het begin van het seizoen niet op de planning voor de Vuelta, maar na zijn goede Tour de France mag de Zuid-Hollander toch mee naar de laatste grote ronde van het jaar om Primoz Roglic en Jonas Vingegaard te ondersteunen in hun jacht op de eindzege.

Niet alleen Van Baarle gaf in de podcast overigens aan mee te doen aan de Vuelta a España. Ook Wout Poels hoopt er op 26 augustus bij te zijn in Barcelona.