Nairo Quintana gaat nog niet met pensioen: “Ik geef niet op”

Nairo Quintana stopt dan toch niet als profwielrenner. Lokale media meldden eerder dat de klimmer vandaag zijn afscheid aan zou kondigen, maar op de geplande persconferentie liet hij weten dat hij niet van plan is om afscheid te namen. “Ik geef niet op”, aldus Quintana.

“Ik ben in zeer goede vorm”, vervolgde de klimmer. “Ik zal blijven vechten om weer mee te strijden. Ik ben een eerlijke renner die zich aan de regels heeft gehouden.” Quintana vertelde verder dat hij nog geen ploeg heeft voor 2023, maar gaf aan dat hij hoopt die alsnog te vinden. Hij wil actief blijven en op profniveau en sloeg dus al meerdere aanbiedingen van Colombiaanse conti-teams af, waaronder Medellín-EPM.

“Ik ben dankbaar voor de aanbiedingen van verschillen Colombiaanse ploegen, maar mijn doel is om mijn land te vertegenwoordigen in de belangrijkste wedstrijden in de wereld”, zei Quintana. “Hoewel ik nog geen team heb, blijf ik beschikbaar. Ik wil weer koersen, een nummer opspelden. Een echte wielrenner geeft niet op bij tegenslag. Ik heb veel moeilijkheden overwonnen, en ik heb altijd antwoord gegeven op alle vragen en onjuiste beweringen.”

Quintana kwam de voorbije drie seizoenen uit voor het Franse Arkéa-Samsic, maar begin oktober 2022 besloten beide partijen – ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst tot contractverlenging – uit elkaar te gaan. De klimmer was twee maanden eerder uit de uitslag geschrapt van de Tour de France, na een positieve test op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI.

In november zei Quintana dat hij in 2023 voor een WorldTour-team uit zou komen en onlangs berichtten Colombiaanse media dat hij naar Europa zou vliegen om een contract te tekenen bij een nieuwe ploeg. Quintana geeft nu dus toe dat hij nog geen team gevonden heeft.