Ploegleider Stam boos na tijdsstraf Vollering: “Zijn deze mensen capabel om de Tour te leiden?”

Demi Vollering verloor in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes twintig seconden op haar concurrenten. Niet omdat ze die concurrenten niet kon volgen, maar omdat ze een tijdsstraf kreeg vanwege stayeren. Dat deed ze achter de ploegwagen van haar eigen SD Worx, bestuurd door Danny Stam. De ploegleider vond de tijdsstraf voor Vollering ‘belachelijk’, liet hij na afloop weten aan Sporza.

“Ik heb haar teruggebracht tot wagen 11 of 12”, aldus Stam. “Volgens de reglementen ging ik dan achter haar. Dat was duidelijk zichtbaar. Dan is twintig seconden een hele zware straf. Het jurylid kwam met de mededeling dat ik achter mijn renster moest rijden, waar hij gelijk over heeft en wat ik gedaan heb. Voordien werd me niets gemeld. Aan de finish verneem ik dat we twintig seconden krijgen. Dit is een gevecht voor seconden.”

“Als je door zo’n akkefietje twintig seconden verliest en de UCI staat achter die beslissing, dan vraag ik me af of die mensen capabel zijn om zo’n wedstrijd te leiden. Kijk naar de mannen, daar is het vrij normaal dat ze zo teruggebracht worden. Er is ook geen duidelijke regelgeving.”

“Kwalijkste is dat je een sporter bestraft”

Stam stelt dat er ook rekening mee moet worden gehouden dat Vollering kans maakt op de eindzege. “Als hoofdcommissaris bij de UCI moet je even nadenken of dit het klassement kan beïnvloeden. Ik hoop dat ze zondag met een tevreden gezicht in de spiegel kunnen kijken en dan niet denken: we hebben de Tour verkloot met vijf seconden.”

“We kunnen er weinig aan veranderen. Het kwalijkste is dat je een sporter bestraft. Als ze mij uit koers zetten, dat kan me niet schelen. Maar je benadeelt iemand die er niets aan doet. Als we de regels zo goed naleven, doe het dan bij iedereen.”

Protest

SD Worx heeft protest aangetekend tegen de straf, maar dat is afgewezen, vertelt Stam. “We kunnen nog hogerop, maar in de kleine lettertjes staat dat de UCI altijd gelijk heeft. Eén van de juryleden sprak overigens Engels, de rest was daar niet toe in staat. Dat zegt iets over het niveau in zo’n belangrijke wedstrijd.”

