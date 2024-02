Niels Bastiaens • zaterdag 10 februari 2024 om 16:07 zaterdag 10 februari 2024 om 16:07

Ploegleider Mathew Hayman over het plan-Caleb Ewan: “Wij doen niets anders dan Lotto Dstny”

Video Herlanceert Caleb Ewan zijn carrière bij Jayco AlUla? Zijn tegenstand in de openingsrit van de Tour of Oman was niet om van achterover te vallen, maar de 29-jarige sprinter kon wel vertrouwen tanken na een lastig einde bij de Lotto Dstny-ploeg. “We willen hem de kans geven om weer topsprinter te worden”, zegt ploegleider Mathew Hayman voor de camera van WielerFlits.

“Caleb heeft heel hard getraind in de winter en het plan was om in de Tour Down Under meteen te winnen. Maar hij werd ziek voor die koers, en in het nationaal kampioenschap had hij pech. Daarom is het er niet van gekomen. Vandaag hebben de jongens met Max (Walscheid, red.) erbij goed gewerkt. Het was de eerste keer dat hij met Caleb samenwerkte, maar het ging hem goed af.”

Dylan Groenewegen

Waarom past Ewan zo goed in de ploeg, als ze ook al topsprinter Dylan Groenewegen in de rangen hebben? “Het plan is om hem opnieuw te laten sprinten, opnieuw te laten winnen. Met Dylan hebben we iemand die de laatste twee jaar al veel aan het winnen is voor ons. Maar we hebben genoeg wedstrijden waar we een sprinter nodig hebben. Dylan gaat naar de Tour, maar Caleb vond het geen probleem om de Giro te doen. Het ging hem meer over weer goed in zijn vel zitten en weer proberen te winnen.”

“Het aantrekken van Caleb was wel goed overlegd. Er zijn voldoende vlakke koersen en sprintkansen over het hele jaar. Soms zet je veel druk op een sprinter als hij de enige is die altijd moet presteren. Natuurlijk wil Dylan in de Tour zijn en dan presteren. Caleb is dan juist weer aan het opbouwen na een paar moeilijke jaren. Het was vooral zaak om hem de kans te geven om weer topsprinter te worden. We gaan hem overal ondersteunen. Hij heeft al op het hoogste niveau gewonnen, waarom zou hij dat niet opnieuw kunnen doen?”

Toch denkt Hayman dat Lotto Dstny weinig schuld trof bij het vertrek van Ewan. “Soms kan je niets anders doen dan van omgeving veranderen. Ik weet niet wat er is gebeurd. Hij komt nu bij ons, hij kent ons van vroeger en wij kennen hem heel goed. Op een gegeven moment klikt het gewoon niet meer en is het huwelijk over. Daar kan je niet veel aan doen. Ik kan niet zeggen dat wij iets anders doen dan Lotto.”

Milaan-San Remo

Hayman wil na de zege van Ewan in Oman dan ook niet van stapel lopen. “Er was hier maar één sprint, en die heeft hij goed benut. Maar er zijn nog veel andere kansen. De volgende keer is in Tirreno-Adriatico, waar hij veel meer tegenstand zal hebben.”

En daarna komt hét hoofddoel van Ewan er alweer aan. De pocketsprinter maakt er al jaren geen geheim van dat Milaan-San Remo zijn droomkoers is om te winnen. Twee tweede plaatsen bewijzen bovendien dat het niet onmogelijk is. “Dan moet hij de rest van de week hier keihard bergop rijden. Ik denk dat hij dat nodig heeft om in San Remo goed te zijn. Het is niet gemakkelijk, het is niet de sprinterskoers van het verleden. Maar het is mogelijk. Hij is een van de weinigen die een berg over kan komen, hij kan op één dag heel goed klimmen. Als hij er een doel van heeft gemaakt, wie ben ik dan om te zeggen dat hij er niet voor mag gaan?”

Anderzijds wil dat niet zeggen dat Ewan, naast zijn sprinttrainingen, extra veel bergop moet trainen om dat ene monument binnen te halen. “Hij blijft wel een sprinter. Als hij het profiel ziet van een bergetappe, wordt hij niet blij. Hij is wel anders dan Dylan qua type sprinter. Zoals vandaag, licht bergop, dat ligt hem het beste. Dylan is ook een machtsprinter, maar meer op de snelheid.”