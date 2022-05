Ploegleider Marc Reef: “Te vroeg om Tom Dumoulin af te schrijven als klassementsrenner”

Interview

Jumbo-Visma kreeg een dreun tijdens de Giro-etappe naar de Etna. Tom Dumoulin loste vroeg, maar ook Tobias Foss en Sam Oomen, de andere klassementsrenners, verloren veel tijd. Anderhalve dag later stelden we de vraag aan ploegleider Marc Reef. “Hoe het nu verder moet met Tom? In eerste instantie rustig blijven. De Giro is nog lang. Er ligt hier nog veel moois te rapen voor de ploeg.”

We spraken Marc Reef, ploegleider bij Jumbo-Visma in deze Ronde van Italië, gisteravond. De klap van dinsdag, toen alle drie de klassementsrenners kopje onder gingen op weg naar de top van de Etna, blijkt al een beetje verwerkt. “We zijn de etappe van woensdag – met aankomst in Messina – goed doorgekomen. Er is goed doorgereden op de klim halverwege de rit, maar het was toch een gecontroleerde etappe. Al bij al een relatief rustige dag. Goed om te resetten.”

Heb je intussen nog met Tom Dumoulin gepraat?

“Zeker. Maar de conclusie blijft wat Tom eerder zelf al had aangegeven in een eerste reactie. Hij heeft zichzelf niets te verwijten. Hij heeft hier hard voor gewerkt. Zijn voorbereiding was niet optimaal, maar de laatste drie weken op hoogte waren goed. Hij moet nu het vertrouwen behouden, weliswaar in de wetenschap dat een klassement niet meer haalbaar is. Maar dat harde werk mag niet zomaar verloren gaan. Er zullen zich in deze Giro nog andere kansen aandienen en daar gaan we voor strijden.”

Kan hij zich optrekken aan zijn degelijke tijdrit in Boedapest?

“Dat moet hij absoluut doen. Daar heeft hij laten zien dat de conditie zeker niet slecht is. Hij verloor er amper vijf seconden op Simon Yates en was na hem de beste klassementsrenner. We hebben Tom gezegd dat hij dat moet meenemen naar de rest van deze Giro. Nu eerst even de rust bewaren, de eerstvolgende dagen gebruiken om te resetten om daarna zijn moment te nemen.”

Moet hij zich heroriënteren en in de toekomst zonder klassementsambities naar een grote ronde trekken?

“Dat gaan we later bekijken en bespreken. En daar heeft Tom uiteraard ook zelf een belangrijke stem in. Maar vandaag is het veel te vroeg om daar een streep onder te zetten.”

Het is intussen vier jaar geleden, van de Tour de France 2018, dat het nog een keer lukte.

“Dat klopt niet helemaal. In 2020 werd hij zevende in de Tour, terwijl hij onderweg nog in steun van Primoz Roglic reed. Maar laten we eerst focussen op het vervolg van deze Giro.”

Vorig jaar piekte hij perfect naar de Olympische tijdrit. Tegen de klok is hij wel wereldtop. Misschien ligt dat hem beter, in combinatie met het streven naar dagsucces. Denkt hij zelf niet in die richting?

“Nog eens, zowel Tom als de ploegleiding vinden het te vroeg om daar nu al over te praten. Zoiets beslis je niet binnen de 24 uur. Onze plannen voor deze Giro wijzigen trouwens niet zo veel. Met Tobias Foss en Sam Oomen streven we hier nog steeds een goed klassement na. Dat is nu belangrijk.”

Ook zij hebben niet meer de beste uitgangspositie…

“Dat klopt. Maar aan die plannen zijn niets gewijzigd. Zij gaan voor het best mogelijke klassement. Nee, een podiumplaats zit er niet meer in, maar dat was vooraf misschien ook geen reëel doel. Een toptienplaats is ook een klassement. We hebben de voorbije jaren wel meer gezien dat renners ondanks een slechte dag in de beginfase, later nog kunnen oprukken.”

Hoe is de sfeer intussen?

“Oprecht, heel goed. Natuurlijk was er na de Etna-etappe een moment van teleurstelling. Maar dat is nu het voordeel in een grote ronde: de dag erop wordt er opnieuw gefietst. Zoals je bij een overwinning weinig tijd hebt om euforisch te zijn, moet je ook bij een tegenvaller snel de knop weer omdraaien.”

Olav Kooij won intussen in de Ronde van Hongarije. Had die jongen niet de Giro moeten rijden?

“Olav is ontzettend getalenteerd, heeft dit jaar al hele mooie dingen laten zien. Maar we hebben met hem de weg van de geleidelijkheid ingeslagen. Daar past een mooi programma bij met een aantal vaste jongens in zijn lead-out. Het is niet slecht om een keer op een iets lager niveau mee te doen voor de winst. Beter stap voor stap dan hem voor de leeuwen te gooien in een grote ronde als deze. Bij Jumbo-Visma vinden we talentontwikkeling heel belangrijk. Daarom deze aanpak.”