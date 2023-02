Ploegleider Lodewyck: “Voor Tourploeg Evenepoel nog zeker twee versterkingen nodig”

Remco Evenepoel richt zich dit jaar met name op de Giro d’Italia, maar in 2024 zal hij voor het eerst aan de start verschijnen van de Tour de France. De regerende wereldkampioen hoopt dan klaar te zijn om een gooi te doen naar Tourwinst, maar daar is ook een sterke ploeg voor nodig. Dat beseft ook Klaas Lodewyck, ploegleider bij Soudal-Quick-Step.

De Belgische formatie wist de klimkern rond Evenepoel al te versterken met onder meer Jan Hirt en Fausto Masnada, maar dat is volgens Lodewyck nog niet genoeg voor de Tour. “We hebben een goede transfer gedaan met Jan Hirt, die zal starten in de Giro. Maar er moet zeker nog wat versterking bij voor bergop”, klinkt het in de wielerpodcast Sporza Koers.

“We hebben nood aan iemand die bergop echt op kop kan rijden, als ze maar met zeven à acht renners overblijven, zoals een Laurens De Plus bij INEOS Grenadiers. Er zijn er nog die dat kunnen, maar duur van contract en de prijs spelen hierin een grote rol. De transfer die we doen, mag geen gok zijn. Dat moet er boenk (vol, red.) op zijn.”

“Als je volgend jaar naar de Ronde van Frankrijk wil, dan moet je echt wel een ploeg hebben die competitief is. We hebben nu de tijd om het juiste profiel te zoeken. Hopelijk lukt dat. Je moet iemand vinden met de juiste ingesteldheid. Niet iemand die denkt dat hij bij ons nog enkele jaren zijn zakken gaat vullen. Daar zijn we niks mee”, aldus Lodewyck.

Bescheiden Giro-ambities

Maar eerst richt Evenepoel zich nog op een nieuwe Giro-deelname. Na zijn eindoverwinning in de Vuelta a España zijn de verwachtingen hoog, erg hoog. Lodewyck: “Ik zal al tevreden zijn als we die koers afsluiten met een top-10 of top-5, we goede dagen hebben gehad en veel geleerd hebben, maar de tegenstand beter was. Dan moet je spreken van een succes. Alles wat erbij komt, ritzege, podium of zelf de eindoverwinning, zou de max zijn.”