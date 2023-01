Evenepoel blijft bescheiden over Giro-ambities: “Remco 2019 is in Plopsaland achtergebleven”

Video

Missie één is een ritzege, daarna wil Remco Evenepoel pas denken aan de strijd om de roze trui in de Giro d’Italia. “Voor een klassement moet je met de flow mee gaan”, zegt hij voor de camera van WielerFlits.

Voor een dag was niet Kabouter Plop maar Remco Evenepoel de grote ster in Plopsaland De Panne. Het familiepark was vrijdagmiddag het decor van de teamvoorstelling van Soudal Quick-Step. Een voorstelling in het theater, een teampresentatie voor de fans en zelfs een heuse rennersparade door het park was er georganiseerd.

De meeste aandacht was, niet verrassend, voor de 22-jarige Evenepoel. De regerend wereldkampioen en Vuelta a España-winnaar bleef ondanks alle interesse van fans en media bescheiden. “Persoonlijk vind ik het altijd moeilijk om een klassement te voorspellen. Bergop een verkeerd moment, een valpartij, ziek worden… Vanalles kan gebeuren. Het is iets veiliger om een ritzege als doel te stellen. Voor een klassement moet je een beetje met de flow mee gaan. Zo heb ik dat afgelopen jaar ook in de Vuelta gedaan.”

Route Dumoulin

De opbouw naar de Giro die Evenepoel heeft uitgestippeld kent grote gelijkenissen met hoe Tom Dumoulin dat in het verleden deed. Zijn seizoen begint eind deze maand in de Vuelta a San Juan, daarna volgen de UAE Tour, Ronde van Catalonië en een hoogtestage. In april heeft hij met Luik-Bastenaken-Luik een laatste koersprikkel ingepland, gevolgd door nog een korte periode op hoogte. Dumoulin deelde zijn voorbereiding zo ook vaak in, al reed hij in maart een Italiaans programma. Het leverde hem in 2017 de eindzege op en in 2018 een tweede plek. In 2019 moest hij door een val vroeg in de ronde opgeven.

Wedstrijdprogramma Remco EVENEPOEL