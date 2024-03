donderdag 7 maart 2024 om 11:10

Ploegleider Evenepoel zet ook vraagtekens bij koersgedrag UAE Emirates: “Vreemde tactiek”

Remco Evenepoel toonde zich na afloop van de eerste echte bergrit in Parijs-Nice een tevreden man, maar de Belgische kampioen plaatste wel zijn vraagtekens bij de tactiek van UAE Emirates. Ook Klaas Lodewyck, ploegleider bij Soudal Quick-Step, krabt zich in gesprek met Het Laatste Nieuws achter de oren.

In de finale van de vierde rit bestond de groep der favorieten nog uit een vijftiental renners. UAE Emirates was met meerdere coureurs nog goed vertegenwoordigd in de eerste groep, maar hield zich op weg naar de laatste passage van de Mont Brouilly afzijdig.

Lodewyck begrijpt dit niet. “Het was niet aan ons om te reageren. UAE Emirates bezette de eerste vier plaatsen in het klassement. Kíes gewoon een kopman, denk ik dan. En laat de rest vol rijden. Even deden ze dat ook, maar even snel stopte het. Om vervolgens wéér te versnellen. Tja. Vreemde tactiek.”

De oud-renner heeft wel een verklaring voor het koersgedrag. “UAE is Tadej Pogacar. Neem hem weg en je merkt een duidelijk verschil. Nu, het was hun zaak. Wij reden onze koers. Ik denk dat het er ook niet op zal verbeteren, wat die passiviteit van de andere teams betreft. Ze hebben Remco ook wel bezig gezien in de Ronde van de Algarve. En zullen hem geen zeges cadeau doen. Dat is topsport.”

Evenepoel voelde zich gisteren na de finish genoodzaakt om stil te staan bij de koerstactiek van UAE Emirates. “De tactiek was een beetje vreemd. Hun keuze om die jongens (Plapp en Buitrago, red.) te laten rijden, bedoel ik dan. Als je nog vier jongens voorin in het klassement hebt staan, dan kan je toch één iemand laten werken?”

“Dat hebben ze ook even gedaan, maar Jay Vine stopte even later weer. Dat was een jammere zaak voor alle andere klassementsrenners, want op die manier kunnen Plapp en Buitrago, twee gevaarlijke mannen, wegblijven.”