Remco Evenepoel betreurt ‘vreemde tactiek’ van UAE Emirates: “Dit is jammer voor iedereen”

Remco Evenepoel toonde zich na afloop van de eerste echte bergrit in Parijs-Nice een tevreden man, maar de Belgische kampioen kon zich niet van het gevoel ontdoen dat er voor hem iets meer inzat. Onderweg pakte hij zes bonificatieseconden, en aan de aankomst reed hij nog een tweetal tellen weg van alle andere favorieten, op Mattias Skejlmose na. Alleen, er reden nog twee vluchters voorop…

“Het was een heel goede dag, ik dacht even dat ik derde was. Alleen reed Plapp er ook nog voor”, reageerde Evenepoel eerst even wat verbaasd bij Cycling Pro Net. “Dat ik de boni’s aan de finish net mis, is geen grote zaak. Het was over het algemeen gezien nog altijd een heel goede etappe voor ons.”

Toch moest er de Belgische kampioen na afloop iets van het hart. “De tactiek van UAE Emirates was een beetje vreemd. Hun keuze om die jongens (nieuwe leider Plapp en ritwinnaar Buitrago, red.) te laten rijden, bedoel ik dan. Als je nog vier jongens voorin in het klassement hebt staan, dan ken je toch één iemand laten werken? Dat hebben ze ook even gedaan, maar Jay Vine stopte even later weer. Dat was een jammere zaak voor alle andere klassementsrenners, want op die manier kunnen Plapp en Buitrago, twee gevaarlijke mannen, wegblijven.”

En zo beginnen Plapp en Buitrago met een mooie voorsprong aan het slotweekend. “Buitrago staat 17 seconden voor mij, Plapp een halve minuut. Dat is geen leuk cadeau om het slotweekend mee in te gaan. Het zijn twee goede renners, in een goede vorm. We moeten nog eens samenzitten en nadenken over de tactiek. Ik hoop dat andere ploegen dan ook niemand meer willen laten rijden. Ik wil niemand beschuldigen, maar het was jammer voor iedereen. Niemand is blij met twee goede renners die veertig seconden pakken uit het niets.”

Evenepoel probeerde in het slot de andere favorieten ook nog los te gooien. “Het was een poging om nog wat seconden te pakken, wat ook lukte. Ik had alleen Mattias Skjelmose niet meer gezien en was dus verrast dat hij nog over me kwam. Maar hij is ook een heel punchy renner. Het was een goed moment om aan te gaan met de haarspeldbochten in de laatste 200 meter. We hebben het goed gedaan als ploeg.”