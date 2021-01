Ploegbaas BORA-hansgrohe: “Tour niet in gevaar voor Kelderman”

BORA-hansgrohe-ploegbaas Ralph Denk verwacht niet dat de Tour de France in gevaar komt voor Wilco Kelderman, die afgelopen weekend aangereden werd op trainingskamp. De Nederlandse nieuwkomer hield een wervelbreuk en een hersenschudding over aan het ongeluk.

“De Tour de France is niet in gevaar voor hem”, vertelt Denk tegen Sport1. “Natuurlijk zal hij de wedstrijdkilometers van februari missen, maar we hopen dat Wilco in maart weer op de fiets kan stappen. Dan heeft hij nog genoeg tijd om zich op de Tour voor te bereiden.”

De ploegmanager verwacht dat Kelderman vier tot zes weken uit de roulatie is. “Als hij dan zonder problemen aan zijn seizoen kan beginnen, komen we nog goed weg”, aldus Denk. De Nederlandse klassementsrenner maakte dinsdag alweer een trainingsritje op Zwift.

Ook Andreas Schillinger was betrokken bij de crash op het trainingskamp van BORA-hansgrohe. De Duitser heeft enkele breukjes in zijn wervelkolom. “Je kunt de impact van de aanrijding aan mijn kettingblad zien. Als ik me dan voorstel dat dat mijn hoofd zou zijn geweest… Ik durf te zeggen dat de helm mijn leven heeft gered”, vertelde Schillinger tegen Radsport-News.