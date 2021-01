Wilco Kelderman werkt op Zwift eerste trainingsritje af

Wilco Kelderman heeft, drie dagen na zijn trainingsongeval in Italië, alweer een eerste trainingsritje afgewerkt. De renner van BORA-hansgrohe reed een half uur op het online wielerplatform Zwift.

Zaterdag was de nummer drie van de Giro d’Italia in Italië betrokken bij een trainingsongeval met een auto. Daarbij reed de bestuurder in op een groep renners van BORA-hansgrohe. Kelderman werd samen met Rüdiger Selig en Andreas Schillinger daarop naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij de Nederlander werden een hersenschudding en een wervelbreuk vastgesteld. Kelderman liet maandag al van zich horen via social media. Hij liet weten dat het ‘gezien de omstandigheden’ goed met hem gaat. “Ik moet enkele weken rustig aan doen om de wervelbreuk te laten herstellen.”

“Een ding weet ik zeker: ik ga terugvechten om sterker terug te komen. Ook een spoedig herstel aan mijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe, die ook bij het ongeval betrokken waren.” Kelderman richt zich dit jaar onder meer op de Tour de France.

Kelderman back on the bike, riding indoor on Zwift. pic.twitter.com/VvYUllx4Zj — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) January 19, 2021