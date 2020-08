Ploegarts is optimistisch over herstel Evenepoel: “Hij gaat beter worden dan de oude” maandag 17 augustus 2020 om 10:42

Remco Evenepoel moet zeker zes weken volledige rust houden als gevolg van de bekkenbreuk, die hij overhield aan zijn buiteling in een ravijn tijdens de Ronde van Lombardije. Ploegarts Yvan Vanmol gaat er in het beste geval van uit dat de renner over twee maanden weer kan fietsen.

Volgens de ploegarts van Deceuninck-Quick Step is de bekkenbreuk niet of zeer weinig verplaatst wat een zeer goede prognose veronderstelt. “Als hij in België is, kijken we met de orthopedische chirurgen wat de verdere therapie gaat zijn. Ik denk dat de kans groot is dat die conservatief gaat zijn en dat er geen operatie aan te pas komt”, vertelde Vanmol aan VTM Nieuws.

Evenepoel moet nu eerst een hele tijd rusten, dat wil zeggen platliggen. “Dan spreken we over zes weken. Laat ons in het beste geval ervan uitgaan dat hij over twee maanden opnieuw kan fietsen. Dan veronderstel ik dat hij klaar is om ons eerste trainingskamp in december mee te maken, in dezelfde conditie als de meeste andere renners op dat moment.”

Zijn valpartij betekent voor Evenepoel dus het einde van het seizoen, maar Vanmol verzekert dat er een goede kans dat de renner terugkomt op zijn oude niveau. “Hij wordt opnieuw de oude. Hij gaat beter worden dan de oude.”