Remco Evenepoel moet in rugligging naar België gevlogen worden

Deceuninck-Quick-Step hoopt dat Remco Evenepoel binnen 24 uur naar België gebracht kan worden om daar verder te herstellen. De jongeling viel zaterdag hard in een ravijn tijdens de Ronde van Lombardije en brak daarbij zijn bekken, waardoor hij in een speciale rugligging vervoerd moet worden.

“Remco heeft een rustige nacht gehad in het ziekenhuis en zijn situatie evolueert goed. Vanwege de aard van de blessure, moet hij in een rugligging via het vliegtuig naar België gevlogen worden”, schrijft Deceuninck-Quick-Step. “De ploeg doet alles wat mogelijk is om Remco zo snel mogelijk naar huis te krijgen, op de meest efficiënte en veilige manier. Hopelijk lukt dat binnen de komende 24 uur.”

Naast zijn bekkenbreuk heeft Evenepoel ook last van een gekneusde rechterlong na zijn duik in het ravijn. Zijn seizoen zit erop.