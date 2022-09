‘Zwitserse multinational nieuwe sponsor van ploeg Doug Ryder, Nibali adviseur’

Doug Ryder, voormalig algemeen directeur van Dimension Data en NextHash, zou achter de schermen druk bezig zijn met een nieuwe upgrade voor zijn ploeg Qhubeka. Volgens het Italiaanse Tuttobiciweb heeft Ryder een Zwitserse multinational gevonden als hoofdsponsor voor de komende vijf jaar.

Qhubeka rijdt momenteel rond als continentale ploeg, maar Ryder zou daar met een nieuwe geldschieter weer een ProTeam van willen maken. In 2021 verloor Qhubeka NextHash zijn WorldTour-licentie, nadat de ploeg met een gebrek aan financiële steun kampte. Ryder was niet in staat om een nieuwe hoofdsponsor te vinden, waardoor de ploeg een continentaal team werd en alle grote namen vertrokken. Onder meer Giacomolo Nizzolo, Domenico Pozzovivo en Victor Campenaerts verlieten de ploeg.

Ryder weigerde echter de handdoek te gooien. In 2022 koerst zijn ploeg nog steeds rond in het peloton, als Team Qhubeka. Een nieuwe stap hogerop, van een Continentale ploeg naar een ProTeam, lijkt dus de nieuwe stap te zijn. Een Zwitserse multinational zou voor de komende vijf jaar in zee gaan met Ryder, al wil de Zuid-Afrikaan voorlopig niks kwijt over de toekomst van zijn formatie.

De rol van Nibali

Als we Tuttobiciweb mogen geloven, zal een bekende naam volgend jaar als adviseur van de ploeg optreden. Het gaat om Vincenzo Nibali, die momenteel bezig is aan zijn laatste weken als beroepswielrenner. De reden: de winnaar van de Giro d’Italia (2013 en 2016), Tour de France (2014) en Vuelta a España (2010) is ambassadeur van het Italiaanse sportmerk Q36.5, dat tevens als sponsor zou aantreden.