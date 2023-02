Plapp redt podium op Jebel Hafeet: “Niemand zou hier in de buurt van Yates zijn gekomen”

Luke Plapp moest in de slotrit van de UAE Tour – met finish op Jebel Hafeet – de beste klimmers laten gaan, maar verdedigde wel met succes zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Hij mocht zodoende voor de eerste keer in zijn carrière plaatsnemen op het eindpodium van een WorldTour-rittenkoers. “Dit is een gigantische stap voorwaarts”, zei de INEOS Grenadiers-renner na afloop tegen Cyclingnews.

Plapp kwam als zesde over de streep op Jebel Hafeet. In het klassement hield hij één seconde over ten opzichte van Adam Yates, die de ritzege pakte op Jebel Hafeet. “Dat was een tijdrit van onder tot boven voor mij. Ik moest het zo goed mogelijk indelen, ik had niet harder dan dit omhoog kunnen rijden. Om eerlijk te zijn, was Yatesy onverslaanbaar vandaag (zondag, red.). Ik denk dat niemand in de wereld in zijn buurt zou zijn gekomen. Het was dus een geweldige dag. Ik ben blij dat ik tweede kon blijven – met slechts één seconde, denk ik. Ik ben dus zo blij als je maar kunt zijn.”

In 2022 was Plapp nog ploeggenoot van de inmiddels naar UAE Emirates verkaste Yates. De twee lagen vorig jaar bij elkaar op de kamer tijdens de UAE Tour, waar Yates toen tweede werd achter Tadej Pogacar. “Ik heb veel van hem geleerd. Het zorgde ervoor dat ik wist wat nodig was. Ik denk dat ik sinds vorig jaar altijd al een doel van deze koers wilde maken. Het is mooi om te zien hoe dat uitpakt.”

Lees meer: Adam Yates klopt Remco Evenepoel op Jebel Hafeet, Belg wel eindwinnaar UAE Tour

Plapp heeft zich in thuisland Australië voorbereid op het nieuwe seizoen en reed daar ook zijn eerste wedstrijden van 2023. Begin januari soleerde hij er na zijn tweede nationale titel op een rij. Nu de UAE Tour voorbij is, zal hij naar Europa trekken om “aan de koude winter te wennen en me klaar te stomen voor de Ronde van Catalonië”.

Kansen bij INEOS Grenadiers

In welke wedstrijd hij weer voor een klassement kan gaan, weet hij nog niet precies. “We hebben zo’n sterk team, met zoveel klimmers. Je gaat naar een koers en ziet daar misschien vier, vijf jongens die goed genoeg zijn voor het kopmanschap. Dus als er iemand is om voor te werken – of dat nou in de bergen is, of als Ethan (Hayter, red.) hulp nodig heeft voor de sprints – ben ik blij om te doen wat nodig is.”