Pirelli prominent op nieuw trainingsshirt Trek-Segafredo

Trek-Segafredo en bandenfabrikant Pirelli hebben hun huidige samenwerking versterkt. De ploeg deed vandaag de nieuwe trainingsshirts uit de doeken, waarop het geel-rode logo van het bedrijf op de mouwen en de broek zichtbaar is. Het is de bedoeling dat Pirelli ook een prominente plaats krijgt op de nieuwe wedstrijdshirts voor het mannen- en vrouwenteam.

Trek-Segafredo en Pirelli werken al enkele jaren samen, maar breiden hun partnerschap richting 2022 uit. Behalve dat het bedrijf een prominente plaats krijgt op de nieuwe shirts, wordt het ook verwelkomd op hospitality-evenementen van Trek-Segafredo tijdens de grote koersen. Daarnaast wordt de samenwerking tussen beide partijen ook meer zichtbaar gemaakt op social media.

Voor Trek-Segafredo is Pirelli een ‘partner van onschatbare waarde’. “Het merk Pirelli maakt al tientallen jaren banden die wedstrijden winnen. We zijn er trots op samen te werken met een bedrijf dat zo’n grote rol heeft gespeeld in de rijke geschiedenis van de wielersport”, laat Roger Gierhart, vice-president van Trek weten in een perscommuniqué.

Voor Pirelli is de samenwerking met Trek-Segafredo ‘van cruciaal belang’ om het technologische niveau van de banden verder te verhogen, zegt Matteo Barbieri, hoofd van Pirelli Cycling. “Ze zijn ontworpen met de kwaliteit en de prestaties die professionele wielrenners eisen en met het aanpassingsvermogen en de veelzijdigheid die amateurs nodig hebben.”