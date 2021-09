Piotr Havik na zesde plaats in Antwerp Port Epic: “Deze lijn voortzetten”

Piotr Havik was afgelopen weekend de beste continentale renner in de Antwerp Port Epic. De hardrijder van BEAT Cycling zat mee in de beslissende kopgroep, miste de slag met Mathieu van der Poel en Taco van der Hoorn en sprintte daarachter uiteindelijk naar de zesde plaats. “Dit was weer als vanouds”, blikt Havik terug in gesprek met WielerFlits.

Het is lang geleden dat Havik een dergelijke uitslag reed in een Belgische koers: eind 2019 werd hij knap derde in de Memorial Rik Van Steenbergen. Het was bovendien pas zijn eerste top-10 van dit seizoen in een UCI-koers. “Het is sinds de Scheldeprijs geleden dat ik zulke goede benen had”, vertelt hij. “Ik voelde ook dat het er in zat, maar alles moet meezitten om het in een wedstrijd eruit te laten komen.”

‘Lang geleden dat ik een echte finale reed op dit niveau’

Havik ging na de uitval van Van der Poel en Van der Hoorn nog wel in de tegenaanval, maar die poging mislukte. “Eigenlijk liet ik mij drie keer verrassen. Eerst dacht ik dat Mathieu niet door ging met twee man van Intermarché-Wanty-Gobert in zijn wiel. Toen zag ik dat Danny van Poppel het gat liet vallen, wat ik ook niet verwacht had. En als laatst gokte ik op de Noor (Rasmus Tiller, red.) om te reageren, maar dat deed hij niet”, legt Havik uit.

“Normaal zal zoiets mij niet zo snel overkomen, omdat ik op best veel dingen reageer, maar nu was het te lang geleden dat ik een echte finale reed op dit niveau”, weet ook de coureur uit Gouda. “Ik heb dus net wat te lang afgetast, helaas. Desalniettemin ben ik heel blij met deze zesde plek en de strijd die ik heb kunnen leveren.”

Focus

De komende dagen worden druk voor BEAT Cycling en Havik. Hij rijdt achtereenvolgens het Kampioenschap van Vlaanderen, de Primus Classic en de Gooikse Pijl. Toch pikt hij deze maand, en ook in oktober, een paar koersen eruit. “Ik hoop deze lijn nu verder te kunnen zetten, met de focus op Primus Classic, Omloop van het Houtland, de Memorial Rik Van Steenbergen, de Omloop van de Braakman en de Ronde van Drenthe”, somt hij op.

Onlangs werd ook bekend dat de continentale ploeg van BEAT Cycling in 2022 niet de stap maakt naar ProTeam-niveau. Renners mogen rondkijken naar andere teams op profniveau, maar Havik laat weten daar nu niet mee bezig te zijn. De winnaar van de GP Stad Zottegem 2019 heeft ook nog niet gesproken met BEAT over een eventuele contractverlenging. “Ik wil nu vooral genieten van het koersen”, laat hij weten.