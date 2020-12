MPCC wil WADA ketonen laten onderzoeken

Het gebruik van ketonen in het peloton baart de Mouvement pour un Cyclisme Crédible (MPCC) nog altijd zorgen. De beweging gaat nu een verzoek indienen bij het mondiale antidopingbureau WADA om het middel te onderzoeken.

Volgens de MPCC zijn ketonen prestatiebevorderend, maar ook schadelijk voor de gezondheid van de renners vanwege de mogelijke bijwerkingen. “Wielrennen moet geen sport zijn waar men gevaarlijke stoffen mag gebruiken”, stelt de beweging, die voorts laat weten verrast te zijn dat er geen eenstemmigheid is over dit onderwerp. Daarom wordt nu een formeel verzoek ingediend bij het WADA om het middel te onderzoeken.

De MPCC, waarbij onder meer negen WorldTeams bij zijn aangesloten, sprak zich eerder al vaker uit tegen ketonen en raadde het gebruik ervan af om de bijwerkingen en de onduidelijke gevolgen ervan op de lange termijn. Volgens de beweging bevestigde de medisch directeur van de UCI dat de internationale wielerunie adviseert om geen ketonen te gebruiken. Het middel staat momenteel niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden.

Cortisoltests

Dat het WADA onlangs besloot het gebruik van injecteerbare glucocorticosteroïden te verbieden per 2022, noemt de MPCC een ‘echte stap vooruit’. “Toch blijft de beweging in 2021 cortisoltests uitvoeren. Dit jaar voerde de MPCC 449 cortisoltests uit en die waren allemaal zonder anomalie. De beweging wil benadrukken dat over het algemeen elke MPCC-ploeg zich committeerde aan de regels van de MPCC.”