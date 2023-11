maandag 13 november 2023 om 12:29

Pim Ronhaar leert na twee jaar winnende tactiek: “Het kwartje is gevallen”

Video Pim Ronhaar boekte zondag zijn eerste Wereldbeker-zege bij de profs. In Dendermonde kwam hij na een zware, modderige cross solo over de streep. “Ik wilde geen verwachtingen hebben voor vandaag, maar ik voelde me vanochtend al heel goed”, zei de renner van Baloise Trek Lions na afloop tegen WielerFlits.

“Ik heb me drie, vier rondes goed in kunnen houden en heb toen mijn aanval geplaatst”, vertelt Ronhaar, die in de vorige crossen vaak al eerder demarreerde. Heeft enige terughoudendheid het verschil gemaakt? “Ja, het kwartje is gevallen”, lachte hij. “Het heeft wel twee jaar moeten duren, maar ja. Ik moet durven wachten. Ik voelde me vandaag supergoed. Normaal was ik dan de eerste ronde waarschijnlijk al weggegaan en weet ik niet of ik het had volgehouden. Maar nu voelde ik gewoon het goede moment aan. Ik denk dat het het goede moment was om te gaan. In de rondes daarna zat er steeds nog veel op.”

“Ik denk dat ik ook snelle crossen aan kan”

Het modderige parcours in Dendermonde paste bij de kwaliteiten van Ronhaar, maar hij kan naar eigen zeggen ook op ander terrein uit de voeten. “Ik denk dat ik snelle crossen ook aan kan. Natuurlijk is dat nu moeilijk om te laten zien, als er overal modder ligt. Maar in Waterloo werd ik ook derde, terwijl dat ook een snel rondje was.”

Ronhaar zal de komende periode geen dubbel programma rijden. “Ik rijd alleen enkele weekenden. Volgende week ga ik naar Frankrijk, daarna is Dublin denk ik. Ik ga niet naar Val di Sole. En op 5 december ga ik met Lars (Lars van der Haar, red.) op stage naar Spanje. Ik rij dus alleen maar enkele weekenden om het reizen te beperken en me iets meer op het trainen te focussen.”