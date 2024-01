zondag 14 januari 2024 om 17:41

Pim Ronhaar tweede op NK veldrijden: “Heel lang geloofd in de titel”

Video Pim Ronhaar startte als een van de topfavorieten voor de zege op het NK veldrijden. Hij haalde het podium, maar stond niet op de hoogste trede. Joris Nieuwenhuis was in Hoogeveen namelijk oppermachtig. Toch had Ronhaar nog ‘heel lang’ de hoop dat hij het rood-wit-blauw kon pakken, zei hij na afloop tegen WielerFlits.

“Totdat Joris bij me wegreed eigenlijk”, aldus de renner van Baloise Trek Lions. “In de eerste ronde moest ik een klotegat dichtrijden omdat er iemand onderuitging in een van de eerste bochten. Dat kostte vrij veel energie, maar toen ik erbij was, voelde ik me heel sterk. Ik had het gevoel dat ik sterker was. Maar net op het moment dat ik mijn versnelling wilde plaatsen, plaatste Joris de zijne. En die was gewoon beter. Dus ja, ik ben gewoon op waarde geklopt. Uiteindelijk rijdt hij een minuut weg. Dan is Joris gewoon de beste.”

Waar maakte Nieuwenhuis het verschil? “Hij reed gewoon harder, qua techniek én op de rechte stukken. De tweede plaats was het hoogst haalbare vandaag, dus hij mag nu heel de week op kop rijden in Spanje”, lacht Ronhaar, die maandag samen met onder meer Nieuwenhuis op trainingskamp gaat. “Het is hem gegund. En ik heb vooraf gezegd: als ik alles eruit kan halen, ben ik tevreden, of dat nu een eerste, tweede of derde plek oplevert.”

Hard trainen

Ronhaar gaat nu dus naar Spanje, waar hij twee weken hard gaat trainen ter voorbereiding op het WK in Tabor. Hij rijdt ook de Wereldbeker Benidorm, maar dat is niet echt een doel, geeft hij aan. “Ik ga doordeweeks ook niet echt afbouwen. Na Benidorm rijd ik Hoogerheid, waarna ik een week weinig zal doen. Daarna is het knallen in Tabor.”