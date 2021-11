Pim Ronhaar mist Wereldbeker Koksijde na coronacontact

Pim Ronhaar moet zondagmiddag noodgedwongen de Wereldbeker in Koksijde aan zich voorbij laten gaan. De beloftenwereldkampioen van Baloise-Trek is de afgelopen dagen nauw in contact geweest met iemand met corona en gaat daarom uit voorzorg in quarantaine.

“Jammer genoeg moet ik de mooiste wedstrijd van het jaar missen”, schrijft Ronhaar op social media. De 20-jarige Nederlandse renner koestert goede herinneringen aan de West-Vlaamse veldrit, die hij als junior zowel in 2017 als 2018 wist te winnen. In 2019, zijn eerste seizoen als belofte, eindigde hij achtste in de Duinencross. Een jaar geleden ging de wedstrijd niet door.

Nadat hij vorige week in Tábor in de beloftenwedstrijd meedeed, zou Ronhaar in Koksijde weer bij de elites rijden. Na de crossen in de Verenigde Staten, Zonhoven en Overijse staat de Nederlander met 44 punten zestiende in de strijd om de Wereldbeker bij de elite. In de Wereldbeker voor U23-renners staat hij achtste met achttien punten.

