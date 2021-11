Pim Ronhaar houdt Cameron Mason af in Koppenbergcross voor beloften

Op de Koppenberg stond deze middag voor het eerst dit veldritseizoen een aparte wedstrijd voor beloften mannen op de kalender. Wereldkampioen Pim Ronhaar haalde het na een boeiend duel met de Brit Cameron Mason. De heroptredende Thibau Nys werd derde na een fraaie inhaalrace.

Geen Ryan Kamp of Niels Vandeputte op de Koppenberg. Na de zware Wereldbeker in Overijse tussen de eliterenners kozen ze voor een dagje extra rust in functie van het Europees kampioenschap van volgende week op de VAM-berg. Maar met wereldkampioen Pim Ronhaar, de heroptredende Thibau Nys, Witse Meeussen, Anton Ferdinande en de Brit Cameron Mason – de revelatie van Overijse – stond wel mooi volk aan de start.

En Ronhaar startte meteen furieus. Al in de start sloeg hij een kloof en leek vertrokken voor een lange solo. Maar dat was zonder Mason gerekend. De voormalige ploegmaat van Tom Pidcock in het Trinity Team maakte een rondje later de aansluiting. Ook Witse Meeussen, dit jaar helemaal terug na een aanslepende knieblessure, en Anton Ferdinande hielden de twee in het vizier.

Maar de aansluiting maken, lukte niet meer. Mason en Ronhaar staken er op de Koppenberg bovenuit. En na driekwart koers maakte Ronhaar – die achteraf aangaf in Overijse geen beste benen had en zich dan maar spaarde – toch weer het verschil. Mason beperkte de achterstand, maar strandde op een handvol seconden.

Thibau Nys reed een ontzettend sterke tweede wedstrijdhelft en passeerde in de slotronde nog zowel Ferdinande en Meeussen. Die laatste viel na pech nog uit de top tien, Ferdinande werd vierde. Nys verkleinde zijn achterstand in die tweede koershelft zelfs van om en bij de vijftig seconden naar een klein half minuutje. Ook voor hem een goede generale repetitie met het oog op het EK.

X2O Trofee Koppenbergcross 2021

Uitslag beloften

1. Pim Ronhaar

2. Cameron Mason

3. Thibau Nys

4. Anton Ferdinande

5. Sander De Vet

6. Loris Rouiller

7. Dario Lillo

8. Jente Michels

9. Joseph Blackmore

10. Rory McGuire