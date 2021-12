Pim Ronhaar hoopt Wout van Aert weerwerk te bieden in Essen: “Leg me niet neer bij plek twee”

Interview

In Essen staat vandaag de Robotlandcross, een manche in de Ethias Trofee, op de kalender. Bij de mannen is Wout van Aert uiteraard de uitgesproken topfavoriet. Pim Ronhaar lijkt zijn grootste concurrent te worden. En die rol wil de jonge Nederlander waarmaken. “Ik probeer Wout zo lang mogelijk te volgen”, klinkt het stoer.

Baloise-Trek Lions, het team van Sven Nys, is op stage en blijft dit weekend uit competitie. Op de Nederlander Pim Ronhaar na, zo blijkt. De beloftenwereldkampioen bleef achter in eigen land. “Ik heb nog nooit een winterstage in het buitenland gedaan en ik zie er voorlopig ook nog het nut niet van in”, verrast de 21-jarige belofte.

“Dat is misschien een stap die ik later nog kan zetten. Nu ben ik in deze periode van het jaar liever bij mijn familie thuis. En zo rampzalig zijn de weersomstandigheden hier nu ook niet. En nadat ik in het weekend van Koksijde uit competitie bleef door een hoogrisicocontact, wilde ik dit weekend toch graag nog een wedstrijd rijden. Dat is Essen geworden.”

Ronhaar werd in zijn laatste wedstrijden – Besançon en Boom – respectievelijk derde en vijfde, tussen de wereldtop. “Het loopt prima”, vertelt hij. “In deze periode kom ik in zwaardere crossen altijd goed uit de verf, maar dat ik dit nu al een poos volhoud, is nieuw. Met dank aan mijn coach Paul Van Den Bosch, die me meer uren liet trainen, zodat mijn basis breder werd. Op die lastige omlopen komt mijn grote motor prima tot zijn recht.”

Van Aert met Val di Sole in het achterhoofd?

Kan dat ook in Essen? “Uiteraard is Wout van Aert topfavoriet”, beseft Ronhaar. “Straf hoe hij vorige week in Boom uitpakte. Ik was onder de indruk. Maar dat betekent niet dat ik me in Essen meteen zal neerleggen bij zijn overwicht. Als ik een goede dag heb en hij een beetje met de Wereldbeker van Val di Sole in het achterhoofd rijdt, kan ik hem misschien een eind volgen. Al moet ik uiteraard proberen om daarbij niet over mijn toeren te gaan.”

Naast Van Aert en Ronhaar is ook Gianni Vermeersch een van de mooie namen op de startlijst. Vermeersch hervat er de competitie na een lange rustperiode na een intensief wegseizoen. Ook Thijs Aerts en Lander Loockx zijn tuk op een goed resultaat.