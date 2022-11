Pim Ligthart geeft Team DSM ruime voldoende over 2022: “Ik zie niet in waarom niet”

Video

Team DSM maakte in 2022 niet het beste jaar door in haar geschiedenis. Het Nederlandse WorldTeam eindigde op de WorldTour-ranking als voorlaatste, alleen Astana Qazaqstan staat onder hen. Ploegleider Pim Ligthart vertelt voor de camera van WielerFlits over hun seizoen: “De écht grote vis ontbrak, maar we wonnen wel twee ritten in de grote rondes.”

Alberto Dainese was de snelste in een sprint tijdens de Giro d’Italia en Thymen Arensman zegevierde in de koninginnenrit van de Ronde van Spanje. Romain Bardet werd daarnaast zesde in de Tour de France. “Dat wat was een heel mooie”, memoreert de ex-prof. “Ik denk dat Romain – voordat hij ziek werd – ook meedeed voor het podium in de Giro. Of misschien wel meer.”

Met het vertrek van onder meer Arensman, Cees Bol en Søren Kragh Andersen, rust de druk in 2023 vrijwel volledig op de schouders van de Franse kopman. “Als ik puur kijk naar de karakters binnen de ploeg en ook de jonge jongens die erbij komen, komt dat totaal niet alleen op Romains schouders te liggen. Ik denk dat we dat heel goed kunnen verdelen”, vindt Ligthart.