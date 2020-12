Pim Ligthart (32) stopt met wielrennen

Na vijftien jaar zet Pim Ligthart een punt achter zijn wielercarrière. Dat maakte de renner van Total Direct Energie via zijn social media bekend.

Ligthart, die in de lente zijn 33e verjaardag viert, was graag nog een paar jaar langer doorgegaan, schrijft hij. “Maar helaas is de tijd gekomen om deze bladzijde om te slaan.” De in Hoorn geboren renner heeft zijn roots in het baanwielrennen, waar hij meerdere nationale titels won. Daarna ging hij zich ook toeleggen op het wegwielrennen en reed hij achtereenvolgens voor Vacansoleil, Lotto Belisol, Roompot-Nederlandse Loterij en de laatste twee jaar Total Direct Energie.

Als renner van Vacansoleil-DCM werd hij in 2011 Nederlands kampioen. In Ootmarsum was hij de snelste van een kopgroep met zes man. In de sprint versloeg hij Bram Tankink en Reinier Honig. In datzelfde jaar won hij ook de Hel van het Mergelland. Later zette hij ook de GP La Marseillaise en ritten in de Ster ZLM Toer en de Ruta del Sol achter zijn naam. Vorig seizoen zegevierde hij nog in de Ronde van Drenthe. Na een koers over 217,6 kilometer klopte hij zijn medevluchter Robbert de Greef in de eindspurt.

Ligthart laat weten erg trots te zijn op wat hij heeft bereikt in de wielersport. “Dat was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle mensen rond mij. Ik wil iedereen bedanken die de tijd en energie in mijn carrière heeft gestopt, waardoor ik mijn dromen kon najagen.”