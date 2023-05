Pieterse na indrukwekkend debuut: “Ik dacht nog dat ik mezelf had opgeblazen”

Dat Puck Pieterse bulkt van het talent, staat al langer buiten kijf, maar de Nederlandse deed vandaag toch wel iets heel bijzonders. De jonge renster reed vandaag voor het eerst een Wereldbeker mountainbiken bij de elites en kwam meteen als eerste over de finish.

Ze reed vandaag pas haar eerste Wereldbeker mountainbiken bij de elitevrouwen, maar het belette Puck Pieterse niet om uit te pakken in het Tsjechische Nové Město. De Nederlandse alleskunner, die zaterdag haar 21ste verjaardag vierde, rekende na een razendspannend duel af met niemand minder dan de regerend wereldkampioene, Pauline Ferrand-Prévot.

Na afloop zocht een uitzinnige Pieterse naar de juiste woorden. “Ik weet niet wat er vandaag gebeurde… Mijn start is meestal goed, maar we gingen zo ontzettend snel! Ik dacht echt dat ik mezelf compleet had opgeblazen, maar dat was bij de andere rensters blijkbaar ook het geval.”

“Pauline (doelt op Pauline Ferrand-Prévot, red.) en ik reden samen in de achtervolging op Evie (Richards, red.), die na vier rondes een lekke band kreeg. Ik reed zo plots aan de leiding. Ik probeerde in de finale kalm te blijven en dat pakte goed uit.”