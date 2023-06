Pieterse blijft maar winnen op de mountainbike: “Gaat momenteel erg lekker”

Puck Pieterse is de nieuwe Europese kampioene cross country op de mountainbike. De 21-jarige Nederlandse domineerde de wedstrijd in Polen van de eerste tot de laatste ronde. Na afloop keek ze met Sporza terug op haar winnende race. “Het leek op sommige punten wel op een cross.”

Pieterse is momenteel niet te stoppen op de mountainbike. De nog altijd piepjonge Nederlandse won de voorbije weken al twee Wereldbekers en vandaag soleerde ze op knappe wijze naar de Europese titel. “Ik wist vanuit het veldritseizoen wel dat ik fit was. Het is heel mooi dat ik het nu ook in het mountainbiken kan doen. Ik had wel verwacht dat ik goed zou rijden, maar toch niet zo goed.”

Pieterse kreeg in het Kyrynica Zdroj Hill Park, nabij Krakau, een parcours op maat voorgeschoteld. “Er waren in het bos twee remsecties waar ik telkens seconden kon pakken. Het leek op sommige punten wel op de cross. Dat was wel leuk.”

De kersverse Europees kampioene hoopt de goede lijn de komende weken door te trekken. “Ik sta momenteel eerste in het wereldbekerklassement. Het doel is om die plek te verdedigen, maar we kijken ook al naar het WK. Ik rij nu volgende week een Wereldbeker in Italië en daarna is eigenlijk al het WK.”