Pieter Weening in selectie Trek-Segafredo voor Giro d’Italia donderdag 25 juni 2020 om 17:06

Pieter Weening mag zich opmaken voor een terugkeer in de Giro d’Italia. Zijn ploegleider Steven de Jongh verklapte aan Eurosport dat de kersverse aanwinst dit jaar opgesteld wordt in La Corsa Rosa.

“Pieter gaat naar de Giro en zal voornamelijk een Italiaans programma afwerken”, aldus de Jongh. “Nu alle ploegen zo’n volle agenda hebben, is het fijn dat we hem erbij hebben”, legt hij uit.

De 39-jarige Weening begon zonder team aan het nieuwe seizoen, maar maakte recent alsnog de overstap naar Trek-Segafredo. De ervaren Fries reed vijf keer eerder de Giro, voor het laatst in 2015. In 2011 won hij een rit en droeg hij vier dagen de roze trui. Ook in 2014 wist hij een etappe te winnen. De Giro d’Italia 2020 gaat van start op 3 oktober. Bij Trek-Segafredo wordt Vincenzo Nibali als kopman uitgespeeld.

Trek-Segafredo maakt zich ondertussen klaar voor de herstart van het wielerseizoen. “Half juli vertrekken we op hoogtestage. De renners die de Giro doen, doen dat in Italië. Wij gaan met de renners die voor de Tour in aanmerking komen naar Frankrijk”, legt De Jongh uit. Hij is tevreden over de vorm van zijn kopmannen. “Richie Porte had het in het begin van de lockdown heel lastig, maar de laatste weken is hij heel goed bezig. Van Bauke weten we dat hij super professioneel is. Hij staat er ook gewoon goed voor.”