Weening over transfer naar Trek-Segafredo: “Het is best speciaal in deze moeilijke tijden” vrijdag 5 juni 2020 om 09:34

Pieter Weening kijkt uit naar de komende maanden, waarin hij zichzelf mag bewijzen voor Trek-Segafredo. “Ik ben heel erg blij met deze kans en ik zal in de rest van het jaar 150% geven om Trek-Segafredo zoveel mogelijk te helpen”, aldus de 39-jarige Fries. Weening hoopt en denkt nog steeds te kunnen helpen bij eventuele successen van zijn nieuwe ploeg. “Hopelijk kan ik daar wel een bijdrage aan leveren als het seizoen weer wordt hervat. Ik weet dat ik het nog steeds op WorldTour-niveau kan en ik heb nog super veel motivatie, dus ik kijk uit naar de uitdaging.” “De hele winter blijven trainen”

Toch heeft de carrière van Weening aan een zijden draadje gehangen. Trek-Segafredo nam namelijk pas in februari contact op met de Harrekiet. “Ik ben de hele winter blijven trainen, omdat ik nog steeds hoop had een nieuwe ploeg te vinden. Toen Trek-Segafredo me contacteerde, heb ik ze verteld dat ik vier tot zes weken nodig had om te kunnen koersen.” “Ik kreeg een voorstel van ze, maar toen speelde corona de kop op”, gaat hij verder op de website van zijn nieuwe team. “Ik twijfelde daarna echter niet dat het team zich aan zijn woord zou houden. Het is best speciaal dat een team in deze moeilijke tijden een nieuwe renner aantrekt.” “Ik ben ze daar dan ook dankbaar voor. Het is een grote kans voor mij om te laten zien wat ik kan en ik ben erg gemotiveerd om de kopmannen te helpen in welke race dan ook”, eindigt Weening. Wereldkundig

Trek-Segafredo maakte vrijdag de transfer van Weening wereldkundig, nadat WielerFlits het nieuws al een maand geleden ter oren kreeg.