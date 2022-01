Pierre Rolland: “Ik heb deze winter veel in de sportschool gezeten”

Veel tijd doorbrengen in de sportschool is een van de aanpassingen die Pierre Rolland deed met oog op het volgend seizoen. In een interview met La République du Centre vertelde hij over zijn voorbereiding en over het genieten van de tijd die hij nog heeft op de fiets.

“De fundamenten voor het aankomende seizoen moeten solide zijn. Ik veranderde twee of drie dingen in mijn voorbereiding zodat mijn jaar zeer consistent zal zijn. Ik wil mijn piekvorm zo lang mogelijk aanhouden. Deze winter heb ik veel in de sportschool gewerkt, ik spendeerde er een kwart of zelfs een derde van mijn training. Hierdoor kan ik anticiperen op blessures en een zeer grote spiermassa opbouwen”, aldus de 35-jarige renner.

Rolland is er zich van bewust dat hij inmiddels op leeftijd is en niet meer zijn niveau van weleer haalt. “Ik weet dat ik dichter bij het einde van mijn carrière ben dan bij het begin, maar het is nog niet aan de orde om een einddatum vast te stellen”, aldus de Fransman. “Ik heb een geweldige carrière gehad. Het is echter nog niet voorbij en ik moet van mijn werk als beroepsrenner genieten.”

In 2021 wist Rolland een keer zijn handen in de lucht te steken. De renner van B&B Hotels won namelijk de zesde etappe van de Tour du Rwanda, die die dag aankwam op de befaamde Mont Kigali. Adne van Engelen stond toen als derde mee op het podium.

Programma voor 2022

Het programma van de Franse renner staat nog niet vast. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij zijn seizoen beginnen in de Ster van Bessèges (2-6 februari). Verder denkt hij ook aan Parijs-Nice (6-13 maart), die koers passeert dit jaar in zijn geboortestad Orléans. “Voor de ploeg zijn de doelstellingen Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné, net als de Tour de France, als we geselecteerd worden. We wachten op de goedkeuring van Christian Prudhomme en ASO.”