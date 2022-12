Audrey Cordon-Ragot vindt onderdak bij Spaans conti-team na instorten B&B

Audrey Cordon-Ragot zou deze winter de overstap maken naar de nieuwe vrouwenploeg van B&B Hotels-KTM, maar dat verhaal gaat zoals bekend niet door. De Franse kampioene heeft echter wel al een plekje gevonden voor volgend jaar. Ze heeft namelijk getekend bij het Spaanse UCI Continental-team ZAAF Cycling.

De 33-jarige Cordon-Ragot kwam de afgelopen vier seizoenen uit voor Trek-Segafredo. Het afgelopen jaar werd ze zowel nationaal kampioen in de tijdrit als op de weg. Daarnaast won ze Postnord Vårgårda WestSweden RR, nadat Marianne Vos gediskwalificeerd werd. Enkele dagen eerder was ze met Trek-Segafredo al de beste in de Postnord Vårgårda WestSweden TTT. In het najaar won ze ook nog de individuele tijdrit in de Simac Ladies Tour.

Vervolgens zou ze naar het WK in Wollongong, maar net voor vertrek ging het mis. Cordon-Ragot kreeg een beroerte. Inmiddels lijkt ze evenwel weer goed hersteld en is ze volop in training. Haar seizoen zal ze echter niet aanvatten in de kleuren van B&B Hotels-KTM, zoals ze verwacht had, maar bij ZAAF Cycling. De naam van dit Spaanse team is een eerbetoon aan Abdel Kader Zaaf, een inmiddels overleden Algerijnse wielrenner die in de Tour de France van 1950 wereldfaam vergaarde.

Jounier en Meijering

Lucie Jounier, die het afgelopen seizoen uitkwam voor Arkéa-Samsic, heeft net als Cordon-Ragot een contract getekend bij ZAAF Cycling. Net als de Franse kampioene, zou Jounier in 2023 eigenlijk gaan rijden voor B&B Hotels-KTM. Haar voornaamste uitslag van 2022 is een vierde plaats in de door Lorena Wiebes gewonnen GP Oetingen (1.1).

Bij ZAAF Cycling zullen Jounier en Cordon-Ragot ook een Nederlandse treffen. Mareille Meijering staat er volgend jaar namelijk ook onder contract. De 27-jarige renster reed het afgelopen seizoen voor Multum Accountants Ladies. In dienst van dat Belgische UCI-team pakte ze onder andere een zesde plaats in de EPZ Omloop van Borsele (1.1).