Imponerende Rolland bezorgt B&B Hotels nieuwe zege in Tour du Rwanda

De zesde etappe van de Tour du Rwanda (2.1) is gewonnen door Pierre Rolland. De ervaren Fransman was de hele dag in de aanval en bereikte na een indrukwekkende solo als eerste de top van Mont Kigali. Het is voor zijn werkgever B&B Hotels alweer de vierde ritzege in Rwanda.

Ook in rit zes kregen de renners weer de nodige hoogtemeters voor de wielen geschoven, met onderweg twee beklimmingen van eerste categorie en de slotklim (5,7 km aan 6,7%) van Mont Kigali. Pierre Rolland besloot al vroeg in de etappe weg te springen uit het peloton en de Fransman reed vervolgens lange tijd alleen vooruit.

Tussen de eenzame leider Rolland en het peloton reed nog een achtervolgende groep met onder meer de onvermoeibare Lennert Teugels. De voor B&B Hotels p/b KTM uitkomende Rolland kwam onderweg als eerste boven op de beklimmingen. De ervaren klimmer wist in de finale alsmaar verder uit te lopen en begon met een bonus van goed twee minuten aan de afsluitende Mont Kigali.

De voorsprong van Rolland was meer dan geruststellend en dus had de Fransman alle tijd om zijn ritzege te vieren. Het is voor de 34-jarige renner zijn eerste zege in goed negen maanden tijd. In augustus 2020 was hij nog de beste in Le Tour de Savoie Mont Blanc. Zijn grootste overwinningen boekte Rolland in de Tours van 2011 (Alpe d’Huez) en 2012 (Les Sybelles).

Pierre Rolland wins stage 6 of @tour_du_Rwanda after a long, solo attack. đź‘Ź He really wanted this victory after winning also in Tropicale Amissa Bongo 14 years ago, full circle. After Alan Boileau’s hat-trick, B&B Hotels has now won 4 stages out of 6. Still 2 left! #TdRwanda2021 pic.twitter.com/viln9xqCKg — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 7, 2021

Nieuwe leider

In het algemeen klassement hebben we een nieuwe leider. De Spanjaard Cristián Rodríguez is er namelijk in geslaagd om de Eritreeër Metkel Eyob uit de leiderstrui te fietsen. De voor Total Direct Energie uitkomende Rodríguez heeft nu zeven seconden voorsprong op James Piccoli, Jhonatan Restrepo is de nummer drie op dertien tellen.

Verder is Lennert Teugels, die als vierde eindigde op Mont Kigali, na zes etappes al zeker van de tussensprinttrui. De 28-jarige Belg van Tarteletto-Isorex beleeft in de Afrikaanse ronde de dagen van zijn leven en is ook nog volop in de race voor de bergtrui. In het weekend staan de laatste twee etappes van de Tour du Rwanda op het programma.

Zaterdag is er een tijdrit van 4,5 kilometer over de Muur van Kigali, de slotetappe speelt zich af in de omgeving van Kigali. Nederlander Adne van Engelen, een van de overlevers van de vroege vlucht, kwam vandaag trouwens als derde over de streep.