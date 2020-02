Pidcock verrast met WK-zilver: “Ongelooflijk, tweede van de wereld…” zondag 2 februari 2020 om 16:19

Tom Pidcock was verrassend genoeg de winnaar van het zilver op het WK veldrijden in Dübendorf. De 20-jarige Brit, die eigenlijk nog bij de beloften mee had kunnen doen, wist achter een ongenaakbare Mathieu van der Poel alle Belgen te verslaan. “Ik ben een-na-beste van de wereld. Dit is ongelooflijk”, reageert hij bij Sporza.

“Mathieu van der Poel is een van de besten ter wereld, dus dit is echt geweldig”, aldus Pidcock. “Ik had het me makkelijk kunnen maken door het WK bij de beloften te rijden, maar ik ben heel blij hiermee.”

Vijf rondes voor het einde plaatste Pidcock een verschroeiende versnelling. “Ik wilde daar aanvallen, want ik moest van die Belgen af. Ik had sterke benen en wilde zien wat er zou gebeuren. In de laatste rondes moest ik echt hard door rijden. Mijn benen waren heel goed. Dat was raar, want ik ben bijna de hele week ziek geweest. Ik moet maar vaker ziek zijn”, eindigt hij met een lach.