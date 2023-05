Pidcock valt, keert terug en wint in Nové Mesto: “Omstandigheden waren heel tricky”

Tom Pidcock won zondag in Nové Město de eerste wereldbekermanche van het mountainbike-seizoen. De Brit moest wel diep gaan om de zege te bemachtigen. “Het was vandaag zeker een zware wedstrijd”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

Pidcock reed al vroeg in de wedstrijd weg met Joshua Dubau, maar de olympisch kampioen kwam in de zesde van acht rondes ten val. “De omstandigheden waren heel tricky”, vertelt Pidcock. “We hebben nog niet op dit terrein gereden in de regen, behalve tijdens de short track. Maar in die wedstrijden zaten geen boomwortels. Ik denk dat mijn banden een beetje aan de harde kant waren, waardoor ik wat moeite had met deze wortels.”

Toch kon Pidcock in de voorlaatste ronde weer de aansluiting te maken met Dubau. Vervolgens wist de renner van INEOS Grenadiers het verschil te maken in de slotronde en de zege te pakken. “Het is mooi om uiteindelijk te winnen. Als je valt, is het belangrijk om even je tijd te nemen, niet te panikeren en dan om te schakelen. Ik had een ‘dood’ been, dus ik kwam bij de bevoorrading, pakte een bidon, nam wat drinken en een gelletje. Daarna focuste ik me op terugkeren vooraan.”

