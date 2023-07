Pidcock schuift op in klassement: “Ik wil een rit winnen, maar dat wordt nu lastiger”

Tom Pidcock begint steeds beter te rijden in de Tour de France. De 23-jarige Brit staat inmiddels zevende in het algemeen klassement, nadat hij op de Puy de Dôme als vierde van de klassementsrenners eindigde. “Het was een behoorlijk goede beklimming, ik ben hier behoorlijk blij mee”, zegt hij op de site van INEOS Grenadiers.

Pidcock vond het een beetje een ‘vreemde’ dag in de Tour. “Het ging vrij rustig in het begin van de rit, maar op deze wegen is het nooit gemakkelijk”, zei de Brit over de aanloopfase naar de Puy de Dôme. “Er stond tegenwind op de slotklim, dus ik had een grotere groep verwacht, vooral door de vlakke stroken. Maar het was alsof we bij het tweede deel aan een nieuwe klim begonnen. De hitte speelde een heel, heel grote rol vandaag en ik denk dat de jongens mij en Carlos (Rodríguez, red.) geweldig koelden vandaag. Dat was een belangrijke factor.”

Op de Puy de Dôme zagen we een strijd op twee fronten, want een grote kopgroep kreeg veel ruimte. Het was logisch dat Jumbo-Visma niet achter de vroege vlucht aanjoeg, stelt Pidcock. “Ze willen niet te arrogant zijn door voor de ritzege te gaan, al hun mannen te gebruiken en niemand meer over te hebben voor de klim. Ze denken aan de lange termijn, dus dit was slim van hen.”

“Ik wil een rit winnen”

Van de klassementsrenners hoefde Pidcock enkel Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Simon Yates voor te laten. Hij finishte in dezelfde tijd als laatstgenoemde. “Vierde van de klassementsrenners eindigen is geweldig, maar niemand zal dat over enkele dagen herinneren. Ik wil een rit winnen en mijn handen in de lucht gooien, maar nu ik kort sta in het klassement wordt het lastiger om dat te doen.”

In het klassement heeft Pidcock een achterstand van vijf minuten en 26 seconden op geletruidrager Jonas Vingegaard. Hij is twee minuten en 46 seconden verwijderd van Jai Hindley, de voorlopige nummer drie.

