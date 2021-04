Pidcock: “Misschien trok Wout onderweg toch iets te hard door”

Tom Pidcock behaalde vandaag zijn eerste profoverwinning op de weg, en dat was meteen een heel fraaie. In De Brabantse Pijl klopte hij Wout van Aert en Matteo Trentin, met wie hij in de finale voorop was geraakt.

“Of ik mezelf heb verrast in de sprint tegen Van Aert? Toch wel. Maar een sprint aan het eind van zo’n koers is geen gewone sprint”, reageerde Pidcock naderhand. “Ik begin altijd met vertrouwen aan zulke sprints. Wout nam onderweg erg hard over en ik moest een waanzinnig vermogen rijden om hem bij te houden. Maar misschien heeft hij toch iets te hard doorgetrokken.”

“In aanloop naar de sprint werd ik wat nerveus door de achteropkomende renners. Ik wachtte en wachtte, en raakte wat ingesloten toen Wout aanzette, maar uiteindelijk had ik de ruimte en kon ik hem voorbijsteken. Ik had al een goed gevoel voor de koers, want de afgelopen tijd had ik goed getraind. Ik ben blij dat het zo goed ging”, aldus de 21-jarige neoprof van INEOS Grenadiers.