Pidcock haalt uit naar UCI ondanks eigen voordeel: “Regelwijziging niet voor mij gemaakt”

Alsof er nog niet voldoende over gezegd was, heeft ook kersvers wereldkampioen Tom Pidcock zijn zegje gedaan over de startrij-gate. “Ik wilde eigenlijk niet betrokken raken in deze ‘rule changing shit show’ voor de wedstrijd, maar er moet me toch iets van het hart”, laat de Brit weten in een statement op X/Twitter.

De last minute-beslissing van de UCI om startplekken 33 tot en met 40 in de Cross Country te reserveren voor renners die in de top 10 van de UCI-ranking in een andere discipline staan of de top 20 in de World Ranking op de weg, stootte vooral voor de wedstrijd reeds op veel onbegrip. Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, die doorgaans geen volledig MTB-programma rijden, kregen immers plots een groot voordeel.

Lees ook: Mountainbikers komen met statement: “Diep teleurgesteld en gefrustreerd door UCI”

“Zowel mijn entourage als ikzelf hebben nooit om die regelwijziging gevraagd”, aldus Pidcock. “Ook al heb ik er voordeel uit gehaald, doordat ik één rij naar voor mocht, ben ik het volledig oneens met de nieuwe regels.”

Ook zelf had hij zich veel werk kunnen besparen om UCI-punten te pakken. De Brit verlengde immers zijn voorjaarscampagne, om half mei zowel de Cross Country als Short Track te winnen op de wereldbeker in Nove Mesto. “Ik heb drie weken van mijn Tourvoorbereiding opgeofferd om zo veel mogelijk UCI-punten te pakken. Als men al zo’n regel wil maken, dan moeten ze die bij de start van het jaar communiceren. Ik steun dus volledig het statement van de andere renners.”

2/2 I sacrificed 3 weeks of prep for the TDF extending my spring before taking a break in order try get as many points as I could for this world champs. If a rule like this is to be made, it needs to be at the start of the year. I support the rider representatives position — Tom Pidcock (@tompidcock) August 13, 2023