Pidcock: “Geboren voor de mountainbike”

Tom Pidcock was een klasse apart op de cross-country in de Wereldbeker van Nové Město. Met een minuut voorsprong op de nummer twee, Mathieu van der Poel, kwam de pas 22-jarige renner over de streep en werd zo de eerste Britse winnaar in de Wereldbeker sinds 1994.

“Om eerlijk te zijn denk ik dat ik voor de mountainbike geboren ben”, zei Pidcock naderhand. “Het klinkt misschien stom, maar dit doe ik al van kleins af aan en hier geniet ik het meest van. Om hier bij de elite een Wereldbeker te winnen is eigenlijk best krankzinnig.”

De Brit nam in de derde ronde afstand van Van der Poel en reed vervolgens solo naar de zege. “Ik ben echt in topvorm. Nu neem ik een break en hopelijk kan ik dan opbouwen naar de Olympische Spelen. Ik denk wel dat ik heb laten zien wat ik kan uitrichten met een mountainbike.”

Normaal gesproken mag Pidcock zich gaan opmaken voor de olympische mountainbikewedstrijd in Tokio. Groot-Brittannië bemachtigde immers gisteren op het allerlaatste moment een ticket voor de Spelen, dankzij de zeventiende plaats van de Roemeen Vlad Dascalu.