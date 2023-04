Pidcock koerst op karakter naar derde plek: “Had niets meer over op het einde”

Tom Pidcock deed vandaag een dappere poging om Tadej Pogačar te volgen in de Amstel Gold Race, maar ook de Brit van INEOS Grenadiers bleek niet bij machte om de ontketende Sloveen van de zege te houden. Op de Keutenberg ging het licht definitief uit bij Pidcock.

Op de Eyserbosweg was Pidcock nog wel in staat om een versnelling van Pogačar te pareren, maar op de Keutenberg ging het ook voor de winnaar van Strade Bianche te rap. De Sloveen reed op goed dertig kilometer – op de flanken van de Keutenberg – weg van zijn laatste belagers Pidcock en Ben Healy en soleerde vervolgens op imponerende wijze naar de overwinning.

Pidcock moest daarentegen nog serieus knokken voor een podiumplek. De moegestreden Brit moest op een gegeven moment ook lossen bij Healy, maar slaagde er nog wel in om Alexey Lutsenko en Andreas Kron voor te blijven, al was het aan de finish nog zeer nipt. “Bijna een fotofinish voor de derde plaats? Haha. Ik had niets meer over op het einde, ik was helemaal leeg”, waren zijn eerste woorden in gesprek met Sporza.

“Ik worstelde misschien wat met de afstand”

“Het was een lange slotfase, maar ik eindig toch nog op het podium. Pogačar viel aan op de Keutenberg en daar was het bye bye. Ik voelde me goed, maar ik worstelde misschien wat met de afstand. Dit was mijn eerste koers na een trainingsblok. Meestal voel ik me beter na die eerste wedstrijddag, maar er is niet veel tijd meer tot de volgende afspraak”, doelt hij op de Waalse Pijl van komende woensdag. Zondag volgt ook nog Luik-Bastenaken-Luik.