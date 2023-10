woensdag 4 oktober 2023 om 15:56

Philipsen wint na Elfstedenronde ook de Elfstedenrace: “Nu nog op de schaatsen”

Video Jasper Philipsen blijft maar winnen in 2023. Door zijn overwinning in de Betcity Elfstedenrace staat de teller van de kopman van Alpecin-Deceuninck al op vijftien stuks voor dit seizoen. En na de Elfstedenronde Brugge eerder dit jaar, staat ook de Elfstedenrace door Friesland op zijn naam. “Nu nog op schaatsen, dan komt het helemaal goed”, lacht Philipsen in het flashinterview.

“Of dit volgens het boekje was? Deze koers staat niet in een boek beschreven”, blikt hij terug op de zware waaierskoers door Friesland. “Het is een heel lastige wedstrijd geweest. We hebben bijna vol gereden van start tot finish, dat voel je in de benen.”

Philipsen schoof mee met een waaier van achttien renners, die vervolgens aansluiting vond bij de vroege vlucht. Van die kopgroep bleven uiteindelijk dertien renners over, waaronder ook ploegmaats Lionel Taminiaux en Fabio Van den Bossche. “We wilden wel met die groep sprinten, want we waren talrijk mee met de ploeg. Je moet nog wel de benen hebben op het einde, maar ik denk dat Lionel en Fabio fantastisch werk deden. Ik ben blij om het af te maken.”

“Het duurde een tijdje voor de splitsing kwam, want wind tegen (in de openingsfase, red.) was niet bevorderlijk. Vanaf de zee ging het heel vaak op de kant, daar was het zaak om mee te zijn. Voor niemand was dat een geheim. Iedereen wist de omstandigheden, maar dan moet je er wel zitten en daarvoor heb je een sterke ploeg nodig.”

“Dan moet Pogačar er geen meer winnen, en Lombardije telt ook wel voor een paar extra”, grapt Philipsen, die met vijftien zeges nu Tadej Pogačar (zestien) tot op een overwinning genaderd is. “We zullen zien hoe het loopt in de Ronde van Turkije. Ik heb Ramon Sinkeldam daar mee als laatste man, hopelijk kunnen we wat sprints doen en heb ik nog goede benen aan het einde van het seizoen. We zullen zien wat daaruit volgt.