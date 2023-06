Philipsen wint Elfstedenronde: “Ik weet hoe ik mijn eigen plan moet trekken”

Jasper Philipsen is dit seizoen zeer succesvol op Vlaamse bodem. Eerder dit jaar won hij namelijk al Brugge-De-Panne en de Scheldeprijs. Nu mag de rappe man daar de Euro Shop Elfstedenronde Brugge aan toevoegen. “Ik kon mijn sprint rijden en dat was voldoende”, vertelde Philipsen na zijn zege.

Nog voor de finale echt was losgebarsten, verloor Philipsen twee belangrijke pionnen voor de sprint. Jonas Rickaert en Timo Kielich konden door een valpartij hun kopman niet van dienst zijn in de finale. Philipsen maakte zich daar in ieder geval niet al te druk om. “Dat is inderdaad jammer, maar gelukkig weet ik hoe ik mijn eigen plan moet trekken. De ploeg heeft mij zo goed mogelijk ondersteund en dan zit ik uiteindelijk in een goede positie. Dan kan ik mijn sprint rijden en dat was voldoende.”

Naast de sprintende concurrentie kende de winnaar van de dag nog een andere concurrent: de hitte. Oververhit raken lag in dit warme weer op de loer. “Mijn grootste zorg was om oververhit te raken, want dat kon vrij makkelijk gebeuren vandaag. Het tempo was dan soms wel gecontroleerd, toch was de hitte wel echt zwaar.”

De zege in de Elfstedenronde Brugge kan volgende week al snel een vervolg krijgen in de Baloise Belgium Tour. Al hoopt Philipsen daar wel over een lead-out te kunnen beschikken. “Een mannetje voor me zal daar wel cruciaal zijn. Daar hebben we weer nieuwe kansen, uiteraard met Mathieu van der Poel en Ramon Sinkeldam er ook bij. Dan hebben we zeker een aantal sterke jongens.”