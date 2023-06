Jasper Phillipsen klopt concurrentie in Elfstedenronde Brugge

De Elfstedenronde van Brugge kent een Belgische winnaar dit jaar. De winnaar van vorig jaar, Fabio Jakobsen, kwam samen met Caleb Ewan in de buurt van de zege, maar kon Jasper Philipsen niet kloppen in de sprint. De Belg van Alpecin-Deceuninck zet zo zijn goede jaar voort.

De Euro Shop Elfstedenronde is een van de vele Belgische eendagskoersen voor sprinters. Elk jaar staan er een aantal van de snelste renners van de wereld aan de start en dat was dit jaar niet anders. Met Fabio Jakobsen, Jasper Philipsen, Caleb Ewan en Gerben Thijssen stonden er vier topsprinters aan het vertrek in Brugge. Met Max Walscheid, Simone Consonni, Alexander Kristoff en Giacomo Nizzolo waren er nog meer rappe mannen van de partij. Deze snelheidsduivels zouden – na een wedstrijd van iets meer dan 190 kilometer – de degens kruisen in Brugge.

Drie koplopers

Hoewel de Elfstedenronde Brugge bekend staat als een sprinterskoers is, beproefden ook deze editie weer enkele mannen hun geluk. Al vroeg in de koers wisten drie man zich los te maken. De Lage Landen lieten zich gelden, aangezien de kopgroep bestond uit twee Belgen en één Nederlander. Olvier Godfroid (Baloise-Trek Lions), Louis Blauwe (Bingoal WB) en Frank van den Broek (ABLOC) waren de namen van de vluchters.

De voorsprong van het drietal liep nooit op tot vele minuten, aangezien Lotto Dstny het verschil controleerde voor hun kopman Caleb Ewan. Bij het ingaan van de eerste van de vijf lokale rondes van vijftien kilometer bedroeg het verschil ruim twee minuten. Dit hielden de vluchtmakkers één ronde vol, waarna Louis Blauwe de handdoek in de ring moest gooien. In de achtergrond probeerden enkele renners de oversteek te maken, maar dit stonden de sprintersploegen niet toe.

Van twee naar één

Op het lokale circuit ging het tempo de lucht en was het echte jagen begonnen. De nervositeit in het peloton leidde ook tot een grote valpartij in de buurt van Brugge, waar flink wat renners bij betrokken waren. Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck) en Andrea Peron (Novo Nordisk) bleken hier de grootste slachtoffers te zijn.

Desondanks liep de voorsprong van het leidende duo langzaam terug tot onder de twee minuten en moest de tweede vluchter van de dag de strijd staken. Olivier Godfroid hield de benen stil, waarna Frank van den Broek solo ging. De renner van ABLOC wist tot tien kilometer voor het einde vooruit te blijven, maar moest ook daarna het hoofd buigen. De massasprint was daar.

Winst voor Philipsen

In de laatste kilometers wisselden Uno-X, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck elkaar af aan de kop van het peloton. In de laatste bochtige kilometers werd Erland Blikra in een zetel geholpen door zijn ploeg, waardoor de concurrentie hun lead-out kwijtraakte. Toch kon de Noor het niet afmaken. Jasper Philipsen komt namelijk uit de tweede lijn naar voren en sprint naar de zege. Hij klopt Fabio Jakobsen en Caleb Ewan in de laatste meters.