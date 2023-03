Philipsen voor Dwars door Vlaanderen: “Als ik de benen heb, koers ik graag mee”

Binnen het kamp van Alpecin-Deceuninck is het vandaag in Dwars door Vlaanderen – bij afwezigheid van Mathieu van der Poel – uitkijken naar Jasper Philipsen. De Belg is een zeer gevaarlijke klant voor de overwinning, zeker als de wedstrijd uitdraait op een sprint.

Philipsen werd voor de start nog geïnterviewd door Sporza. Verwacht hij een sprint in finishplaats Waregem? “Er zijn wel wat snelle mannen aanwezig, dus een sprint met een kleine groep is een mogelijk scenario. De weersomstandigheden zijn ook beter dan afgelopen zondag tijdens Gent-Wevelgem. Dat is ook in het voordeel van de rappe mannen.”

“Als ik de benen heb, koers ik wel graag mee. Mocht dat niet het geval zijn, zal het eerder een defensieve rol zijn.” Verder is het de vraag of Philipsen helemaal hersteld is van de zware inspanningen tijdens Gent-Wevelgem. De sterke sprinter zat in de finale volledig door zijn krachten heen en gaf er uiteindelijk zelfs de brui aan.

“Het is afwachten of ik hersteld ben. Ik heb er wel alles aan gedaan, maar het is altijd kort dag. Bovendien zijn het zware wedstrijden en begint het zich steeds meer op te stapelen”, besluit Philipsen.