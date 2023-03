Philipsen voert Alpecin-Deceuninck aan in Dwars door Vlaanderen

Alpecin-Deceuninck heeft zijn selectie op papier voor Dwars door Vlaanderen. Jasper Philipsen is de meest vooruitgeschoven pion. Zoek komende woensdag niet naar Mathieu van der Poel. De winnaar van vorig jaar zit momenteel in Spanje, waar hij zich klaarstoomt voor de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag.

Met Philipsen heeft Alpecin-Deceuninck alsnog een uitstekende troefkaart in handen. De sterke sprinter is de laatste weken op dreef: Philipsen won al twee etappes in Tirreno-Adriatico en schreef op knappe wijze een verregende editie van de Classic Brugge-De Panne op zijn naam. Afgelopen zondag kwam hij er wel niet aan te pas in Gent-Wevelgem, maar komende woensdag volgt alweer een nieuwe kans voor de ‘Vlam van Ham’.

Alpecin-Deceuninck kan wellicht ook wat ondernemen met Dries De Bondt en Quinten Hermans. De Bondt liet zich vrijdag nog opmerken in de E3 Saxo Classic met een aanval net voor de Taaienberg. Robbe Ghys, Edward Planckaert, Ramon Sinkeldam en Fabio Van Den Bossche vervolledigen de selectie.

Søren Kragh Andersen is er woensdag – net als Mathieu van der Poel – niet bij. De veelzijdige Deen, al vijfde in Milaan-San Remo en negende in de E3 Saxo Classic, past voor Dwars door Vlaanderen om zo fris mogelijk aan de start te kunnen verschijnen van de Ronde van Vlaanderen.

