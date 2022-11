Philipsen verschalkt Vingegaard en Thomas in Saitama Criterium

Jasper Philipsen heeft zichzelf op het palmares van het Saitama Criterium gezet. De 24-jarige Belg van Alpecin-Deceuninck liet in de Japanse straten Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Geraint Thomas achter zich. Philipsen is de opvolger van thuisrijder Yukiya Arashiro, die de eer ten beurt viel bij de laatste editie in 2019.

Het Saitama Criterium wordt sinds 2013 jaarlijks georganiseerd door de ASO, de organisator van de Tour. In het verleden sierden grote namen als Chris Froome, John Degenkolb, Mark Cavendish en Alejandro Valverde de erelijst. Ook dit jaar stond er weer schoon volk aan de start met dus Tourwinnaar Vingegaard, topsprinter Cavendish en wielergrootheden Vincenzo Nibali en Valverde. De Italiaan en Spanjaard kwamen in Japan nog één keer in actie, vooraleer ze een punt zetten achter hun carrière.

Het criterium bedroeg zestig kilometer en op vijftien kilometer voor het einde besloten Nibali en Valverde een show op te voeren. Het tweetal reed weg, waarna Philipsen, Vingegaard, Chris Froome en Enric Mas overstaken. De twee oudgediende bedankten elkaar – onder het toeziend oog van veel publiek – door hand in hand een afscheidsgroet te brengen. De vier anderen sloten daarna aan, waarna Philipsen, Vingegaard en de nog later aangesloten Thomas wegreden. De Belg drukte daarna als eerste af.

Eerder deze week passeerde Vingegaard in het Singapore Criterium wel als eerste de finish. Door de coronapandemie was er de laatste twee jaar geen criterium in Saitama.

😍 After a strong battle between @JasperPhilipsen, Jonas Vingegaard and @GeraintThomas86, the Belgian reached the #SaitamaCriterium victory! Relive the last KM 👇 😍 A l’issue d’une bataille à 3, Philipsen finit vainqueur de ce #SaitamaCriterium ! Revivez le dernier kilomètre 👇 pic.twitter.com/egtMZjeP9m — Tour de France™ (@LeTour) November 6, 2022