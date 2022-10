Jonas Vingegaard verslaat Froome en Nibali in ASO-criterium in Singapore

Het Tour de France Prudential Criterium in Singapore is gewonnen door Jonas Vingegaard. De winnaar van de voorbije Tour de France kwam in zijn gele trui als eerste over de streep, voor twee andere ex-Tourwinnaars: Chris Froome en Vincenzo Nibali.

Het wegseizoen ligt achter ons, al stond er vandaag toch nog een wedstrijd op het programma. Of beter gezegd: een criterium. Wedstrijdorganisatie ASO hield vandaag namelijk een profcriterium in Singapore. Het ‘Tour de France Prudential Singapore Criterium’ werd verreden op een speciaal aangelegd stratencircuit in het hart van de stadstaat. Met Tourwinnaar Jonas Vingegaard, Mark Cavendish en (sinds kort) oud-renners Alejandro Valverde en Vincenzo Nibali stonden er meerdere toppers aan de start.

Cavendish had wel zin in een zware koers en was zeker niet van plan om te wachten op een sprint. De 37-jarige Brit was min of meer de aanstichter van een interessante kopgroep met daarbij ook Vingegaard en de Duitser Simon Geschke. Deze vluchtpoging was echter geen lang leven beschoren en dus werden Cavendish en Vingegaard op een bepaald moment weer ingerekend. Niet veel later ontstond er een nieuwe kopgroep van in totaal zeven renners.

Rohan Dennis, Simon Clarke, Jan Hirt, José Joaquín Rojas en Guillaume Boivin waren de belangrijkste namen, maar ook deze renners wisten het niet uit te zingen tot het einde. Het werd in de laatste kilometers uiteindelijk een duel tussen geletruidrager Vingegaard, Nibali en Chris Froome. Deze coureurs wisten weg te springen uit een eerste elitegroep en mochten het gaan uitmaken voor de zege: Vingegaard trok aan het langste eind, voor Froome en Nibali.

🚴​🇸🇬​ | Jonas Vingegaard heeft de beste off-seasonbenen. De Deen wint het Criterium in Singapore voor Froome en Nibali! #tdfsg 📺​ Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/uNK6CLvyYA — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 30, 2022

Tour de France Prudential Singapore Criterium

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Chris Froome (Israel-Premier Tech)

3. Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan)