dinsdag 5 maart 2024 om 16:59

Philipsen snelt ondanks schakelproblemen naar ritwinst: “Kon mijn sprint nog inzetten”

In het Vlaamse Openingsweekend wilde het nog niet echt vlotten met Jasper Philipsen, maar in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico schoot de ‘Vlam van Ham’ voor de eerste keer dit seizoen raak. Na afloop was Philipsen dan ook bijzonder gelukkig.

“Ik ben blij dat we al zo vroeg in deze ronde onze eerste ritzege kunnen boeken”, begint de winnaar van de dag zijn relaas in het flashinterview. “Het is in de finale altijd hectisch, maar gelukkig kon ik mijn sprint mooi rijden en zo naar de overwinning snellen.”

Philipsen rekende in Follonica af met zijn landgenoot en ex-ploegmaat Tim Merlier, die te vroeg moest beginnen aan zijn sprint. “Ik voelde hem al vroeg komen”, blikt Philipsen terug op de finale. “Ik probeerde direct in zijn wiel te zitten, maar ik kreeg te maken met wat schakelproblemen. Gelukkig kon ik mijn sprint nog op het juiste moment inzetten.”

De 26-jarige renner, de zegekoning van 2023, snelde vervolgens op overtuigende wijze naar zijn eerste overwinning van het seizoen. “In sprinten ben ik écht heel goed. Daar ligt mijn talent. Voor een goed resultaat in de klassiekers moet ik heel hard werken. Deze overwinning is in elk geval heel lekker. Het is goed voor het vertrouwen.”