Philipsen mist sprintkans door val, maar opluchting overheerst: “Blij dat schade meevalt”

Geen nieuwe zege voor Jasper Philipsen in de Baloise Belgium Tour. De sprinter van Alpecin-Deceuninck kwam in de finale van de tweede etappe ten val en kon zich zo niet mengen in de strijd om de ritzege. Toch heerst overheerst de opluchting bij de Vlam van Ham.

Philipsen ging samen met zijn medesprinter Caleb Ewan tegen de grond. “Caleb en ikzelf haakten in elkaar, waarna een val niet te vermijden was”, vertelde Philipsen aan Het Nieuwsblad. “Zo dicht bij de finish kan je uiteraard niets meer rechtzetten, maar ik ben al lang blij dat de schade goed meevalt.”

Wat is die schade precies? “Mijn kaken doen wat pijn en ik heb enkele schaafwonden op linkerelleboog en linkerschouder. Maar mijn verdere deelname aan deze rittenkoers komt zeker niet in het gedrang”, aldus de 25-jarige renner, die door zijn tijdverlies de leiderstrui af moest staan aan Fabio Jakobsen.

Volgende maand hoopt Philipsen weer te scoren in de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar boekte hij twee ritzeges in de Tour.

