Jakobsen klopt Van der Poel in Baloise Belgium Tour, Philipsen en Ewan komen ten val

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Nederlander van Soudal Quick-Step was, na een chaotische slotfase waarin Caleb Ewan en Jasper Philipsen ten val kwamen, de snelste in de massasprint. Mathieu van der Poel sprintte naar plek twee, Jasper De Buyst werd derde. Jakobsen is dankzij zijn zege ook de nieuwe klassementsleider.

De tweede etappe van de Baloise Belgium Tour ging van Merelbeke naar Knokke-Heist. In tegenstelling tot woensdag, was het parcours dit keer volledig vlak. Het meest waarschijnlijke scenario na 175 kilometer was een massasprint.

Drie Nederlanders in de vroege vlucht

Javier Serrano (EOLO-Kometa), James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), de Belg Aaron Van Poucke (Flanders – Baloise) en de Nederlanders Stijn Daemen (BEAT Cycling), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels) en Etienne van Empel (Corratec – Selle Italia) hoopten daar een stukje voor te kunnen steken. Zij trokken vroeg in de rit ten strijde en reden een voorsprong bijeen van drie minuten.

De aanvallers hielden het vol tot op zo’n 35 kilometer van de streep. Toen kwam het peloton, gestuwd door de wind, voorbij stormen. Er ontstonden waaiers, waarbij we vooral Soudal Quick-Step, Lotto Dstny en Alpecin-Deceuninck, met een actieve Mathieu van der Poel, vooraan zagen. Veel renners kwamen terug net voor de gouden kilometer, waar het opnieuw vollebak ging. Van der Poel werd bij de eerste sprint geklopt door door Rasmus Tiller, maar snoepte wel twee bonificatieseconden mee. Mathias Vacek en Yves Lampaert wonnen respectievelijk de tweede en derde sprint.

Val met Ewan en Philipsen

Hierna keerde de rust even weder, maar het was nog slechts twaalf kilometer van de finish. Het was dus al gauw tijd om de sprint voor te bereiden. Die voorbereiding verliep redelijk vlekkeloos, tot vier kilometer voor de finish. Daar vond een val plaats met Caleb Ewan als grootste slachtoffer. Ook Jasper Philipsen lag erbij, maar de klassementsrenner kon snel weer opstaan. De ritzege kon hij echter vergeten.

Fabio Jakobsen werd niet gehinderd door de val en was nu de te kloppen man. Soudal Quick-Step nam de leiding richting de sprint en zette de Europees kampioen op het juiste moment af. Het was voor Jakobsen vervolgens een koud kunstje om het af te maken. Hij hield Van der Poel, die de sprinthonneurs waarnam voor Alpecin-Deceuninck, en Jasper De Buyst, die dat deed voor Lotto Dstny, af op de oplopende aankomst in Knokke-Heist.